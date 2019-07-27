حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الفيوم فى التعاقد مع حسين عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق الصعيدى خلال الموسم المقبل بدورى القسم الثانى . كان مجدى طلبه نجم الأهلى الأسبق قد تولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم الماضى ونجح فى البقاء معه بالدورى فى اللقاء الأخير . وقد قام العديد من أندية الصعيد بإبرام الصفقات والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين يأتى على رأسهم مجلس إدارة المنيا عقب التعاقد مع سمير كمونه نجم الأهلى الأسبق حيث تضم صالح موسى مدافع الزمالك والإسماعيلى وعمرو فيرون صانع ألعاب كفر الشيخ ومحمد ثروت لاعب المنصورة ومحمود عاطف لاعب السويس وعلى دياب مدافع غزل المحلة ، بينما تعاقد سوهاج مع 13 لاعبا على رأسهم ثلاثى المنيا محمود سمير وعادل الأدهم ومحمد عبد السميع ومحمود حليمو حارس نبروه، ومحمد جمال بوجا مدافع بهتيم، وأسامة مصطفى لاعب كوكاكولا .

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