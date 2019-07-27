شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يخسر أمام فرنسا 35 / 33 فى نصف نهائى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، من نظيره الفرنسى بنتيجة 35 / 33 فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليخفق فى التأهل إلى لقاء تحديد صاحب اللقب .

ويلتقى منتخب شباب اليد فى المباراة القامة مع الخاسر من لقاء كرواتيا و البرتغال لتحديد صاحب البرونزية .

انتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم ، إلا أن الشوط الثانى شهد تفوق ملحوظ للجانب الفرنسى الذى نجح فى إتساع الفارق إلى 5 أهداف قبل ان يقلل منتخب الفراعنة الفارق و يحقق التعادل فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، قبل أن ينجح المنتخب الفرنسى فى التقدم و تحقيق الفوز .

ونجح منتخب شباب كرة اليد فى كسب إحترام و ثقة الجماهير المصرية بالرغم من هذه الخسارة فى ظل الطموح الكبير الذى يمتلكه اللاعبين اللذين نجحو فى طمئنة الجماهير على مستقبل كرة اليد .

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ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الفرنسي غدا الأحد في نهائي البطولة، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين منتخبي البرتغال وكرواتيا.

فيما سيلعب المنتخب الوطنى على الميدالية البرونزية، حيث سيلتقي مع الخاسر من البرتغال وكرواتيا.