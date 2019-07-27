شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 10 دقائق .. شباب اليد يتقدمون على فرنسا 7 / 4 فى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب اليد فى التقدم على نظيره الفرنسى بنتيجة 7 / 4 بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة التى تجمعهما فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا .

و شهد بداية اللقاء تالق ملحوظ من جانب من جانب أحفاد الفراعنة و خاصة الثنائى محسن رمضان و سيف الدرع .

و يسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .

و يطمح منتخب شباب اليد فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى توج باللقب عام 1993 و التى أقيمت فى مصر .