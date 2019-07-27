إنتر ميلان يهزم سان جيرمان

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي 6-5 بركلات الترجيح، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت في إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إذ تقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله تيلو كيرير في الدقيقة 41 وتعادل صامويل لونجو لإنتر ميلان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.
وفي ركلات الترجيح سجل لإنتر ميلان جواو ماريو وصامويل لونجو ولوسين أجومي وفاكوندو كوليديو وروبيرتو جاليارديني وأندريبا رانوكيا، فيما أهدر أنطونيو كاندريفا.
فيما سجل لباريس سان جيرمان إدنسون كافاني وخيسي رودريغيز وعبدو ديالو وإسحاق هيمانز أرداي ولويك إمبي سو وأهدر عادل عشيشي وآرثر زاجر.
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