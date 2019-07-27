شاهد.. أحمد الأحمر يوجه رسالة للاعبي يد مصر للشباب

وجه أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، رسالة إلى فريق الشباب عقب توديعه للمونديال في نصف النهائي أمام فرنسا. وقال الأحمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هاردلك لشبابنا الأبطال عملتوا الي عليكوا وزيادة وشرفتونا وإن شاءالله البرونزية بتاعتكم ولو لقدر الله محصلش نصيب بردوا اداء مشرف ومميز ونجوم كبار شرفتونا وشرفتم بلدكم". "هاردلك لشبابنا الأبطال عملتوا الي عليكوا وزيادة وشرفتونا وإن شاءالله البرونزية بتاعتكم ولو لقدر الله محصلش نصيب بردوا اداء مشرف ومميز ونجوم كبار شرفتونا وشرفتم بلدكم". وخسر منتخب مصر لكرة اليد للشباب أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 33، في نصف نهائي مونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا. وينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة كرواتيا والبرتغال، لمواجهته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال اليد.

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