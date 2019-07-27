يد فرنسا تعمق جراح الفراعنة.. وتكرر سيناريو الإطاحة بمونديال 2015

خسر منتخب مصر لكرة اليد للشباب أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 33، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن نصف نهائي مونديال اليد المقام بإسبانيا، ليكرر بذلك سيناريو ما حدث في كأس العالم نسخة 2015.

سيناريو نصف نهائي المونديال في النسخة الجارية تكرر تمامًا كما حدث في نسخة 2015، حينما التقى المنتخبين بالدور ذاته واستطاع المنتخب الفرنسي أن يطيح بنظيره المصري بنتيجة 32 - 30، ويتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب حينذاك بعد أن أطاح

بالدنمارك، بينما حصد المنتخب المصري المركز الرابع بعد أن خسر أمام ألمانيا التي حصدت المركز الثالث.

كذلك كان السيناريو مشابهًا في النتيجة بين منتخبي مصر وفرنسا، حيث فازت الديوك بفارق هدفين في اللقاءين.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تأهل لنهائي مونديال اليد المقام حاليًا بإسبانيا وينتظر الفائز من مباراة كرواتيا والبرتغال.