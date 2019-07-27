أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أن منتخب مصر لشباب اليد افتقد التركيز في لقائه أمام فرنسا، في مونديال اليد. وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هارد لك شباب اليد .. فاز منتخب فرنسا ٣٣/٣٥ في قبل النهائي". فاز منتخب فرنسا ٣٣/٣٥ في قبل النهائي". وواصل "أهدرنا ضربات جزاء وانفرادات والفريق الفرنسي كان افضل تركيزاً .. خاصة في منتصف الشوط الثاني اللي اتسع خلاله Advertisements الفارق الي ٤ أهداف . تاني هاردلك". الفارق الي ٤ أهداف . تاني هاردلك". وخسر منتخب مصر لكرة اليد للشباب أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 33، في نصف نهائي مونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا. و يواجه منتخب الفراعنة الخاسر من مباراة كرواتيا والبرتغال، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بترتيب مونديال اليد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المستكاوي: يد مصر افتقدوا التركيز أمام فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.