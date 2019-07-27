تعرف على منافس مصر لتحديد المركز الثالث بمونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بالخاسر من مباراة منتخبي كرواتيا والبرتغال، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا. بمونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا. وتواجه البرتغال نظيرتها كرواتيا، في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم، في إطار نصف نهائي المونديال. الثامنة ونصف مساء اليوم، في إطار نصف نهائي المونديال. جدير بالذكر أن فرنسا تأهلت للنهائي بعد ان أطاحت بالفراعنة مساء اليوم بنتيجة 35 -33.

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