بث مباشر مباراة البرتغال وكرواتيا بنصف نهائي مونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب البرتغال لكرة اليد للشباب بنظيره الكرواتي، في المواجهة التي تجمعهما في الساعة الثامنة ونصف مساء اليوم، ضمن نصف نهائي مونديال اليد المقام بإسبانيا. الساعة الثامنة ونصف مساء اليوم، ضمن نصف نهائي مونديال اليد المقام بإسبانيا. وتقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة البرتغال وكرواتيا بنصف نهائي مونديال اليد. شاهد البث المباشر للمباراة

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