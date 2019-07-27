يد فرنسا تطيح بشباب الفراعنة من المونديال

خسر منتخب مصر لكرة اليد للشباب أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 33، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في إطار نصف نهائي مونديال اليد للشباب المقام بإسبانيا.
وبذلك تأهل منتخب فرنسا لنهائي مونديال اليد ليواجه الفائز من مباراة كرواتيا والبرتغال التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.
بينما يواجه منتخب الفراعنة الخاسر من مباراة كرواتياوالبرتغال، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا، على تحديد المركزين الثالث والرابع بترتيب مونديال اليد.
جدير بالذكر أن منتخب مصر سبق وأن انتصر على نظيره الفرنسي في مرحلة المجموعات من البطولة الجارية بنتيجة 37 -32.
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