تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 للبطولة العربية

أقيمت منذ قليل، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب قرعة دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية " كأس محمد السادس"، وتنطلق المباريات بداية من 20 أغسطس وحتى السادس من أكتوبر المقبلين.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين الإسماعيلي وأهلي بني

غازي، بينما يصطدم الاتحاد السكندري بفريق العربي الكويتي.

وجاءت باقي المواجهات كما يلي:

الوصل الإماراتي – الهلال السوداني

الوداد المغربي - المريخ السوداني

الرجاء المغربي - هلال القدس الفلسطيني

مولودية الجزائر - ظفار العماني

شباب قسنطينة الجزائري - المحرق البحريني

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

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الترجي التونسي - النجمة اللبناني

الشباب السعودي - المتأهل من المجموعة B

الاتحاد السعودي – العهد اللبناني

أولمبيك اسفي المغربي – المتأهل من المجموعة A

الشرطة العراقي – الكويت الكويتي

شباب الأردن الأردني – النجم الساحلي التونيس

النصر العماني – الجزيرة الاماراتي

الجيش السوري – نواذيبا الموريتاني