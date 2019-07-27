المقاولون العرب يستعد للموسم الجديد في كرواتيا

أستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، على إقامة معسكر الفريق الخارجي بكرواتيا، ضمن استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد من الدوري، والذي

من المقرر أن ينطلق في ١٩ سبتمبر.

وكان المقاولون العرب أنهى موسمه في المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة، بعد الهزيمة

أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويطمح المقاولون العرب في الموسم الجديد، للوصول إلى المربع الذهبي من أجل العودة لبطولات الأفريقية، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المركز الرابع، خلال الموسم الماضي.