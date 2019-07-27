رياضة | إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى الكاميروني صامويل إيتو نجم نادي برشلونة السابق، بمستوى إيدين هازارد مؤكداً أنه أتيحت له الفرصة للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال إيتو، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد وقع مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو إيدين هازارد، مستوى هازارد قريب من مستوى ميسي ولكن في كثير من الاحيان لا يتم تقييمه في مستواه الحقيقي".