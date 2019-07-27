رياضة | اتحاد جدة يبدأ الجزء الثاني من معسكره الخارجي بالأمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يبدأ الجزء الثاني من معسكره الخارجي بالأمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول بنادي اتحاد جدة السعودي المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي إستعدادا للموسم الجديد بمدينة دبي.

حيث أستهل الفريق معسكره بتدريبات من برنامج الإعدادي البدني للفريق، أجراة لاعبو الاتحاد بصالة الالعاب الرياضية بمقر إقامة البعثة بالامارات.

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كما بدأ الفريق تدريباته المسائية منذ قليل، شمل مران جماعي على ملعب نادي الوصل الاماراتي.

جديرا بالذكر ان فريق الاتحاد كان يقيم معسكره ببريطانيا ولعب خلاله خمس مباريات ودية أمام كلا من "إيثرتون، بولتون، واندررز، وبوري، وليدز يونايتد".