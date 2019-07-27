رياضة | يوفنتوس يتمسك بمدافعه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتمسك بمدافعه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ميريح ديميرال، مدافع يوفنتوس الإيطالي الشاب، مطلوب بإيطاليا من أندية ميلان خاصة وعدد من الفرق الأخرى من الخارج.

وأكد وكيل ديميرال، على بقاءه بصفوف البيانكونيري حالياً، بعدما انتقل هذا الصيف قادماً من فريق ساسولو مقابل 18 مليون يورو.

وقال وكيل ديميرال في كلمات قصيرة لموقع فيورنتينا نيوز الإخباري: "ميريح سعيد ولا أحد يريد بيعه بالوقت الحالي، سيبقى ديميرال في اليوفنتوس، النادي لن يبيعه او يعيره".