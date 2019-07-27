رياضة | لاعب وسط بنى سويف ينتقل لصفوف دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وسط بنى سويف ينتقل لصفوف دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة دمياط أحد أندية القسم الثالث فى إتمام التعاقد مع أحمد معوض لاعب خط وسط بنى سويف فى صفقة انتقال حر .

ووقع اللاعب عقود إنتقاله لصفوف دمياط بحضور مسئولو النادى بجانب كرم مرسي المدير الفنى للفريق والذى أشاد بامكانيات اللاعب السويفي قبل التعاقد معه .

وكان معوض قد لعب بصفوف نادى تليفونات بنى سويف لمدة ٦ مواسم ونجح مع الفريق بالصعود للدورى الممتاز بجانب اللعب بصفوف أندية بنى سويف والشمس والمنيا .

ويستعد دمياط لإنهاء ملف التدعيمات بصفوف الفريق وذلك استعدادا لمنافسات دورى القسم الثالث والعودة سريعا للمشاركة بالقسم الثانى .