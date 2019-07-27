رياضة | 4 لاعبين اعتمد عليهم زيدان أساسياً في ودياته

خاض نادي ريال مدريد 3 مباريات ودية في بطولة الكأس الدولية للأبطال ويبدو أن المدريديستا حالياً يشعرون بالقلق حيال المستوى الردئ للنادي الملكي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك 4 لاعبين بدأو كأساسيين فقط في كل مباراة لريال مدريد هذا الموسم التحضيري.

وجاء هذا الرباعي كالآتي؛ "سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، توني كروس، إيدين هازارد" ويبدو أنهم سيكونوا أساسيين في تشكيلة الميرينجي للموسم المقبل.

وتلقى ريال مدريد خسارة ثقيلة من أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة والخسارة من بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز الوحيد كان على آرسنال بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لمثلهما.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي وهم؛ لوكا يوفيتش ورودريجو وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي.