رياضة | تعرف على السجل الذهبي للأندية بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السجل الذهبي للأندية بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مراسم قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس"، والتي أقيمت اليوم السبت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، من مصر بالبطولة.

وتقام البطولة تحت شرف واسم محمد السادس ملك المغرب، بعد أن أطلق عليها الموسم الماضي اسم كأس زايد للأندية الأبطال.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الاتحاد السكندري، أمام العربي الكويتي، فيما يلتقي الإسماعيلي نظيره أهلي بني غازى الليبي، بدور ال32 للبطولة. وتنطلق البطولة بمشاركة 28 فريقا يتصارعون لحصد اللقب، المتوج به النجم الساحلي التونسي، بالنسخة الماضية. ويعد الرشيد العراقي والترجي التونسي، هم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب، بعد إحرازهما اللقب في ثلاثة مرات. ويرصد "الخليج 365 الرياضي" الأندية المتوجة وأصحاب الذهب على مر تاريخ البطولة من خلال التقرير الآتي:- 1- "موسم 81- 82" الشرطة العراقي. 2- "موسم 84" الاتفاق السعودي. 3- "موسم 85" الرشيد العراقي. 4- "موسم 86" الرشيد العراقي. 5- "موسم 87" الرشيد العراقي. 6- "موسم 88" الاتفاق السعودي. 7- "موسم 89" الوداد البيضاوي المغربي. 8- "موسم 92" الشباب السعودي. 9- "موسم 93" الترجي التونسي. 10- "موسم 94" الهلال السعودي. 11- "موسم 95" الهلال السعودي. 12- "موسم 96" الأهلي المصري. 13- "موسم 97" Advertisements الإفريقي التونسي. 14- "موسم 98" وداد تلمسان الجزائري. 15- "موسم 99" الشباب السعودي. 16- "موسم 2000" الصفاقسي التونسي. 17- "موسم 2001" السد القطري. 18- "موسم 2002" أهلي جدة السعودي. 19- "موسم 2003" الزمالك المصري. 20- "موسم 2004" الصفاقسي التونسي. 21- "موسم 2005" اتحاد جدة السعودي. 22- "موسم 2006" الرجاء البيضاوي المغربي. 23- "موسم 2007" وفاق سطيف الجزائري. 24- "موسم 2008" وفاق سطيف الجزائري. 25- "موسم 2009" الترجي التونسي. 26- "موسم 2013" اتحاد العاصمة الجزائري. 27- "موسم 2017" الترجي التونسي. 28- "موسم 2018" النجم الساحلي التونسي.

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