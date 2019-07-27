رياضة | ألدرفيلد يخطط لوضع توتنهام في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألدرفيلد يخطط لوضع توتنهام في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساعيه، من أجل الوصول للإتفاق مع نجم خط دفاعه البلجيكي توبي ألدرفيلد، خلال الفترة الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يرغب توبي ألديرفيرلد في الإنتقال مجانًا في الصيف المقبل، من أجل الحصول على مكافأة الانتقال وراتب ضعف مايتقاضها حاليًا.

الجدير بالذكر انه رفض ألديرفيرلد العديد من العروض المقدمة من إدارة توتنهام براتب يصل الى 150.000 جنيه إسترليني في الاسبوع، ومع ذلك يظل النادي منفتحًا على إعادة فتح المحادثات بشأن عقد جديد.