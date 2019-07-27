رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مران الأهلي الأخير قبل مباراة الزمالك المقرر لها غدًا في القمة ١١٨ ملامح تشكيل الفريق، والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وظهر خلال المران اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي خاص به المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب، حيث من المتوقع أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان، وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو في خط الهجوم.

وكان الأهلي قد توج رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بفوزه في المباراة السابقة على المقاولون العرب بنتيجة ٣-١.