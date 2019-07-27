رياضة | نجم هجوم أياكس على وشك الإنتقال لـ توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم هجوم أياكس على وشك الإنتقال لـ توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي توتنهام هوتسبير مساعيه، لتدعيم خط هجوم السبيرز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ليكون شريكًا للثنائي هاري كين وفرناندو ليورنتي.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه يُخطط توتنهام للدخول في المنافسة على التعاقد مع النجم البرازيلي المتألق ديفيد نيريس، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وجاء ذلك بعدما أصبح النجم البرازيلي قريب من الإنتقال إلى إيفرتون، وصار السبيرز على استعداد لدفع ما يصل إلى 60 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب، بينما وصل عرض إيفرتون إلى 45 مليون جنيه استرليني فقط.