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رياضة | هل ينتقل مالكوم للدوري الإنجليزي ؟

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، قد دخل في سباق المفاوضات مع جناح فريق الإسباني، مالكوم دي اوليفيرا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًت لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي أرسنال عرض مبلغ 40 مليون يورو على البارسا، من أجل مالكوم.

ولكن يرغب النادي الكتالوني، في الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات جناحه البرازيلي، الذي يعد أحد أبرز الأسماء المرغوبة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني أيضًا.

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