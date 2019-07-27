رياضة | هل ينتقل مالكوم للدوري الإنجليزي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل مالكوم للدوري الإنجليزي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، قد دخل في سباق المفاوضات مع جناح فريق برشلونة الإسباني، مالكوم دي اوليفيرا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًت لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي أرسنال عرض مبلغ 40 مليون يورو على البارسا، من أجل مالكوم.

ولكن يرغب النادي الكتالوني، في الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات جناحه البرازيلي، الذي يعد أحد أبرز الأسماء المرغوبة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني أيضًا.