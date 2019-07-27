رياضة | 4 تحديات تواجه الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تحديات تواجه الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه فريق الزمالك يوم الأحد المقبل 29 يوليو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد توج ببطولة الدوري المصري في الجولة الماضية، وذلك عقب الفوز على نادي المقاولون العرب بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 4 تحديات تواجه الأهلي خلال مباراته ضد الزمالك في "القمة 118":

1- عدم إفساد فرحة الفوز بالدوري

يسعى لاعبو النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الزمالك، وذلك من أجل عدم إفساد فرحة الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام منافسه التقليدي، حيث تكون تلك المباراة لها طابع خاص عند الفريقين في كل موسم، وهي قمة منفصلة عن مباريات الدوري العام.

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2- تعويض الإخفاق أمام الزمالك وبيراميدز

تنافس النادي الأهلي مع الثنائي فريق الزمالك ونادي بيراميدز طوال الموسم على تحقيق اللقب، وبالرغم من عدم تحقيق القلعة الحمراء الفوز في اي مباراة ضد الثنائي هذا الموسم، حيث خسر مباراتي بيراميدز في الدور الأول والثاني، وتعادل الأهلي مع الزمالك بنتيجة سلبية في الدور الأول، فتعد هذة فرصة جيدة لتحقيق الفوز على منافسه.

3- تحدي خاص أمام لاسارتي في القمة

لم يكتسب مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي حتى الآن ثقة جماهيره، بالرغم من تحقيق لقب الدوري العام منذ أيام، ولكن الخسارة الكبيرة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي كانت مريرة للجماهير وجعلتهم لا يثقون به بشكل كامل، وتعد تلك المباراة فرصة كبيرة أمام الأوروجوياني للإستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل وإكتساب ثقة الجماهير في مباراة القمة.

4- إثبات أحقية الأهلي بلقب الدوري

شكك بعض المحللين من أحقية الأهلي في اللقب، وإن هزائم الزمالك هي من أعطت اللقب إلى المارد الأحمر، فسيملك النادي الأهلي تحدي خاص في تحقيق الفوز على الزمالك وإثبات أحقية لقب الدوري، وأنهم هزموا خصمهم في البطولة في نهايتها.