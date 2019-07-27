رياضة | الإصابات تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كلا من ماركو أسينسيو، فيرلان ميندي، لوكا يوفيتش، هم أبرز إصابات ريال مدريد الحاليين، وآخرهم المهاجم الصربي.

ولم يبدأ الموسم بعد وتعرض 4 لاعبين في ريال مدريد للإصابة، بدأ الفريق التدريب في مونتريال 8 يوليو ولم يستغرق الفريق وقت حتى تم إعلان إصابة إبراهيم دياز.

وقالت صحيفة "برنابيو ديجيتال" أن أسينسيو أيضًا يتعرض لإصابة خطيرة تبعده موسسم كامل وبعد الإنتصار ضد أرسنال اعلن ريال كدريد إصاب ميندي ومن المتوقع غيابه لشهر.

أيضًا يوفيتش الذي كانت بدايته صعبة بعد الإستبدال ضد أرسنال وعدم قضاء وقت كافي في الملعب، ضد أتليتكو لم يكن له ظهور في الملعب قبل إصابته وخروجه