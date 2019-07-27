رياضة | تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة !

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "آل الشيخ": " 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخري حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة.

تركي آل الشيخ كان قد رحل نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلي المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.

وكانت تقارير صحفية أكدت تفكير "آل الشيخ" في شراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة وأنه يفاضل بين ناديي أميان الفرنسي وغرناطة الاسباني لتملك أحدهما بنسبة 100%.