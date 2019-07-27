رياضة | جيانجسو سونينج يرصد راتب خرافي لـ جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيانجسو سونينج يرصد راتب خرافي لـ جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، قد أتم اتفاقه مع فريق جيانجسو سونينج الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاريث بيل على وشك الانتهاء من انتقاله إلى الصين بعد محادثات تمت في الـ 24 ساعة الماضية مع جيانجسو سونينج.

وأسارت التقارير إلى أن خطوة جاريث بيل في الصين، قد يصل راتبه فيها إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني في الأسبوع قبل الضرائب، ومن ثم يتوقع بيل وصول عرض في وقت متأخر مع إغلاق نافذة الإنتقالات في الصين مساء الأربعاء المقبل.