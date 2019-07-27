رياضة | مصر تسقط أمام فرنسا 35-33 بنصف نهائي مونديال اليد للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تسقط أمام فرنسا 35-33 بنصف نهائي مونديال اليد للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على منتخب مصر، بنتيجة 35-33 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب.

وشهد مشوار المنتخب المصري في البطولة نتائج مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات، والفوز على منتخب صربيا في الدور الثمن نهائي، وعلى منتخب النرويج في الدور الربع نهائي.

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وكان الشوط الأول قد انتهي بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 19 - 16 بالرغم من البداية القوية للمنتخب المصري، وتمكن أيضا الديوك الفرنسية من حسم الشوط الثاني والمباراة لصالحهم ليتأهلوا للنهائي، فيما سيلعب الفراعنة على المركز الثالث والرابع.

وتأتي قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي :-

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.