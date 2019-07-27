رياضة | 5 عيوب في ريال مدريد يجب على زيدان سرعة إصلاحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 عيوب في ريال مدريد يجب على زيدان سرعة إصلاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "برنابيو ديجيتال" الإسبانية، عن عدد من المهام التي يجب على فريق ريال مدريد الإسباني تنفيذها بعد 3 أسابيع فقط من بداية الموسم الجديد.

وأفادت التقارير أنه يجب على زيدان، مدرب النادي الملكي إصلاح الأمور الآتية :

1.تحسين الجانب الدفاعي والهجومي على حد سواء.

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2. تحفيذ لاعبين الفريق الذين يبدون حتى الأن في أجازة.

3 الجوع والقتال للألقاب، الفريق يبدو في حالة كسل وبدون حافز.

4.التحول من الحالة الهجومية للدفاعية، إرتداد اللاعبين بطئ للغاية.

5. المزيد من التعاقداد، وبول بوجبا وحده ليس الحل.