شكرا لقرائتكم خبر عن من إيفواري إلى آخر.. كيف تحوّل آرسنال لصدمة الجميع في سوق انتقالات صيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من النهاية السيئة للموسم الماضي وفشل النادي في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، مع الإخفاق في القيام بانتدابات قوية في سوق انتقالات صيف 2019 حتى الأسبوع الأخير من يوليو ومع تبقي أسبوعين فقط على بداية البريميرليج، يبدو أن نادي آرسنال قرر أن يصدم كل المتابعين، سواء كانوا مشجعين للنادي أو مشجعين لفرق منافسة، من خلال اتجاهه لإبرام أغلى صفقة في تاريخ النادي.

أكثر من تقرير مؤكد صادر، ظهر اليوم، من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا تؤكد أن النادي الإنجليزي بات قريبًا من ضم أحد أبرز المواهب في الدوري الفرنسي خلال موسم 2018/2019، وهو الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب نادي ليل الفرنسي.

ارتباط آرسنال بضم اللاعب كان موجودًا منذ بداية الشهر الحالي وفقًا للتقارير الفرنسية فقط التي واجهتها تقارير إنجليزية تنفي إمكانية ذلك تمامًا مع تقييم نادي ليل لموهبته بمبلغ 80 مليون يورو، وهو ما يوازي ضِعف ميزانية انتقالات آرسنال تقريبًا هذا الصيف، وفقًا للتقارير (ما يزيد على 45 مليون يورو).

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ولم يكن متوقعًا أن يقوم آرسنال بهذه الخطوة على الرغم من محاولات النادي للتعاقد مع الجناح الإيفواري، ويلفريد زاها، الذي يقيمه ناديه كريستال بالاس بأكثر من 80 مليون يورو.

وتقدم آرسنال بأكثر من عرض خلال الشهر الحالي لضم الجناح الإيفواري الدولي الذي عبر بدوره عن رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة، لكن إصرار كريستال بالاس في الحصول على القيمة المطلوبة كاملة وعدم قبوله لجميع عروض آرسنال التي لم تقابل طلبات النادي المادية في ظل محاولات الجانرز لتقسيط المبلغ المدفوع وإقحام أسماء لاعبين لتقليل القيمة المادية المطلوبة لـ«زاها».

وجاء تحول آرسنال من زاها لمواطنه بيبي ليكون صادمًا لجميع المتابعين، وخصوصًا أن بيبي ارتبط بشدة هذا الصيف بالانضمام لأسماء قوية تشارك في دوري الأبطال مثل ليفربول ونابولي، وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن نابولي كان قريبًا من ضم اللاعب مع وصول وكيل أعماله إلى إيطاليا من أجل إكمال عملية التفاوض، وتأكيد كل من رئيس النادي الإيطالي والمدرب كارلو أنشيلوتي بوجود مفاوضات، إلا أن تقارير سكاي إيطاليا، وبي بي سي، وتيليفوت الفرنسية، أكدت أن الجناح المهاجم الإيفواري البالغ من العمر 24 عامًا، اختار الانضمام لآرسنال ورفض عرض نابولي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن ما ساعد آرسنال على إتمام الصفقة هو موافقة نادي ليل على منح النادي اللندني تسهيلات في دفع مبلغ 80 مليون يورو، حيث إنه وفقًا لتقرير بي بي سي، فإن آرسنال سيدفع المبلغ على 5 سنوات.

وبجانب التسهيلات المادية، فإن وكيل أعمال بيبي وجد أن العرض المادي والشروط الشخصية الممنوحة للاعبه من آرسنال أفضل من نابولي، وهو ما جعل اللاعب يختار عرض آرسنال، ليصدم الجانرز الجميع باقترابه من ضم أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي خلال عام 2019، وثاني أفضل الهدافين في المسابقة (برصيد 22 هدفًا) خلف نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي (33 هدفًا).