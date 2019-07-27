شكرا لقرائتكم الزمالك يرمى شباكه على المغربى مراد باتنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المغربى مراد باتنا مهاجم الوحدة الإماراتى، دائرة اهتمامات نادى الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن تعزيزات الفريق الأبيض للموسم الجديد. جاء دخول مراد باتنا لدائرة اهتمامات الزمالك للتعاقد معه فى الموسم الجديد بعدما فسخ اللاعب لتعاقده مع النادى الإماراتى ما يجعل النادى الأبيض يضم فى صفقة انتقال حر حال التوصل لاتفاق معه. Advertisements وأكد مصدر مطلع بالزمالك إن شريف إسلام مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء يرتبط بعلاقة جيدة مع وكيل اللاعب ما يسهل المفاوضات أمام النادى الأبيض لحسم الصفقة خلال الفترة الجارية حال الاستقرار النهائى على ضم اللاعب وسيكون ضمه على حساب مواطنه خالد بوطيب الذى اقترب من الرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

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