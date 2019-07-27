شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يتعادل 11/11 أمام فرنسا بعد 20 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و شهد بداية اللقاء تالق ملحوظ من جانب أحفاد الفراعنة و خاصة عن طريق الثنائى محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى للمحافظة على تقليل فارق الأهداف .
ويسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
ويطمح منتخب شباب اليد فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى توج باللقب عام 1993 و التى أقيمت فى مصر .
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