شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يتعادل 11/11 أمام فرنسا بعد 20 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب شباب اليد مع نظيره الفرنسى بنتيجة 11 / 11 بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا

و شهد بداية اللقاء تالق ملحوظ من جانب أحفاد الفراعنة و خاصة عن طريق الثنائى محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى للمحافظة على تقليل فارق الأهداف .

ويسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .

ويطمح منتخب شباب اليد فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى توج باللقب عام 1993 و التى أقيمت فى مصر .