شكرا لقرائتكم فرنسا تتقدم على منتخب شباب اليد 19 / 16 فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى التقدم أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى الشوط الأول بالمباراة التى تجمعهما فى نصف نهائى كأس العالم بأسبانيا.

و شهد الشوط الأول تألق ملحوظ لأحفاد الفراعنة عن طريق الثنائى ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم .

و يسعى منتخب شباب اليد إلى التقدم فى الشوط الثانى بالضغط من الدقيقة الأولى لتقليل الفارق حتى تحقيق الفوز للوصول إلى مباراة تحديد صاحب اللقب .

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و يطمح منتخب شباب اليد إلى مواصلة النتائج المذهلة التى يحققها منذ إنطلاق البطولة ، بدءا من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى 5 لقاءات متتالية ، مروا بالفوز على صربيا 30/ 29 فى دور الـ 16 و أخيرا على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى ربع النهائى .

و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .