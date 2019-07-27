شكرا لقرائتكم وصايا مدرب الزمالك لـ "عماد السيد" قبل القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب المدير الفنى للزمالك من عماد السيد، أن يكثف تركيزه خلال مواجهة المارد الأحمر من أجل تقديم مستوى مميز، يستطيع من خلاله ترك ذكرى طيبة لجماهير القلعة البيضاء قبل الرحيل والانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى.
وشدد خالد جلال على حارس الزمالك، بضرورة عدم التفكير فى رحيله عن النادى عقب مباراة القمة، وأن ينصب تركيزه على التألق أمام الأهلى من أجل اسعاد الجماهير البيضاء بعد ضياع لقب الدورى هذا الموسم والذى توج به المارد الأحمر رسميًا.
وتعد القمة 118 آخر مباراة لعماد السيد فى حراسة مرمى الزمالك، ومن المقرر أن ينضم الحارس للاتحاد السكندرى بشكل رسمى بعد القمة بعدما أجل مسئولو النادى الأبيض بالاتفاق مع النادى السكندرى انتقال الحارس لحين الانتهاء من مباريات الدورى الذى توج به الأهلى بشكل رسمى فيما جاء الزمالك وصيفا للبطولة بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 72 نقطة.
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