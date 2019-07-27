شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض الحكم الخامس فى قمة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة، تعيين حكم خامس فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتي ستجمعهما غدا الأحد فى ختام الدورى العام ، بعد تعيين حكام أجانب من المجر لادارة القمة.

اتحاد الكرة أسند إدارة مباراة القمة غدا إلى طاقم حكام مجري، مكون من فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتفيان اولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكما رابعا.

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ومن المقرر أن يصل الطاقم مساء اليوم إلى مطار القاهرة، على أن يتوجه غدا الى الاسكندرية لإدارة المباراة التى تقام باستاد برج العرب وبدون جمهور، حيث اكتفى اتحاد الكرة بحضور 30 فردا من الناديين.

كانت لجنة الحكام خاطبت ثمانى دول واتحادات أوروبية لإرسال حكام أجانب للقمة، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها فى معسكرات إعداد الموسم الجديد.