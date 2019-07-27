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جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 خدمة لقرائه الأعزاء، بإذاعة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لشباب كرة اليد أمام النرويج المقرر انطلاقها فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا. مباراة مصر وفرنسا بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع . مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع.

وانطلقت مباراة مصر و فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم لشباب كرة اليد المقام فى أسبانيا و تحديدا فى تمام السادسة مساءا .

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وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى .

و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع و الحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الليلة ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .

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