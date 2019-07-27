شكرا لقرائتكم أسرة مصرية من مدريد تدعم منتخب شباب اليد أمام فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى مونديال أسبانيا على حضور أسرة مصرية من مدريد إلى أسبانيا لمؤازرة منتخب الشباب أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم فى المواجهة التى ستنطلق فى السادسة مساءا .

و حرض شوقى على إلتقاط صورة مع هذه الأسرة التى حضرت من مدريد إلى بونت فيدرا من أجل مؤازرة منتخب الشباب للإحتفال معهم فى حالة تحقيق الفوز و الوصول إلى المباراة النهائية .

و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .