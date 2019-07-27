شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يودع المونديال بـ"شرف" بعد الخسارة أمام فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، من نظيره الفرنسى بنتيجة 35 / 33 فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليخفق فى التأهل إلى لقاء تحديد صاحب اللقب .

ويلتقى منتخب شباب اليد فى المباراة القامة مع الخاسر من لقاء كرواتيا و البرتغال لتحديد صاحب البرونزية .

إنتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم ، إلا أن الشوط الثانى شهد تفوق ملحوظ للجانب الفرنسى الذى نجح فى إتساع الفارق إلى 5 أهداف قبل ان يقلل منتخب الفراعنة الفارق و يحقق التعادل فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، قبل أن ينجح المنتخب الفرنسى فى التقدم و تحقيق الفوز .

ويسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية .

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ونجح منتخب شباب كرة اليد فى كسب إحترام و ثقة الجماهير المصرية بالرغم من هذه الخسارة فى ظل الطموح الكبير الذى يمتلكه اللاعبين اللذين نجحو فى طمئنة الجماهير على مستقبل كرة اليد .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته الفوز فى 7لقاءات متتالية من اصل 8 وتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى و نصف النهائى ، من أجل الفوزبالميدالية البرونزية .

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .