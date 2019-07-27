شكرا لقرائتكم التعاون يتعادل مع باوك اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل التعاون بطل كأس الملك السعودي مع نظيره باوك بطل الدوري اليوناني يوم السبا بهدف لمثله، في معسكره الإعدادي المقام بهولندا.

وتقدم التعاون في الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 33 عبر البوروندي سيدريك أميسي، قبل أن يعادل الفريق اليوناني النتيجة قبل 9 دقائق من النهاية عبر المهاجم الآيسلندي إنغاسون.

وهذه ثاني ودية يلعبها التعاون في المعسكر الهولندي، بعدما تغلب منتصف الأسبوع على فاماغوستا القبرصي بهدفين مقابل هدف واحد.