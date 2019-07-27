شكرا لقرائتكم غاريث بيل يقترب من الانضمام إلى جيانغسو الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إخبارية أن النجم الويلزي غاريث بيل بات بصدد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني والانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مصادر مقربة من بيل أكدت ما ذكرته تقارير إسبانية حول أن اللاعب بات "قريبا للغاية" من الانتقال، رغم أنه لم يجر الإعلان عن أي صفقة بشكل رسمي. وأشار التقرير إلى أن بيل سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ مليون جنيه إسترليني، بموجب الصفقة المرتقبة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أبدى رغبة في رحيل بيل عن الفريق، وقد استبعده من قائمة الفريق في المباراة الودية التي خسرها ريال أمام بايرن ميونخ الألماني 1- 3 .

Advertisements

وشارك بيل ضمن البدلاء في المباراة التالية التي انتهت بفوز ريال على أرسنال الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية إثر التعادل 2 - 2 ، ضمن "بطولة الكأس الدولية للأبطال" الودية.

وكذلك كان ضمن بدلاء ريال في المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد 3 - 7 صباح السبت وشارك في آخر 30 دقيقة، فيما يتوقع أن تكون آخر مباراة له بقميص ريال مدريد.

وكان بيل قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.