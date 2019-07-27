ولفرهامبتون يستعير فاييخو لموسم واحد فقط

كشف اليوم السبت نادي ولفرهامبتون الإنجليزي،عن أنه تم التعاقد رسمياً مع خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد الإسباني بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

جائت صفقة فاييخو ضمن سياسة نونو سانتو المدير الفني لنادى ولفرهامبتون الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق، والذي يستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد هزم أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 – 7 بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقد دخل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، بتشكيل جاء كالتالي: كورتوا، ناتشو، فينسيسوس جونيور، مارسيلو، راموس، أودريوزولا، كروس، إيسكو، مودريتش، هازارد،لوكا يوفيتش.