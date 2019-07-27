خالد جلال يقرر الرحيل عن القلعة البيضاء بعد مباراة القمة غدًا

قرر خالد جلال المدير الفني للزمالك، وجهازه المعاون الرحيل عن تدريب الفريق بعد مباراة القمة التي تقام ضمن الجولة الـ34 للدوري الممتاز أمام الأهلي،وذلك وفقًا لموقع "يلا كورة".

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك في تصريحاته للموقع اليوم السبت إن مباراة الأحد أمام الأهلي ستكون الأخيرة للجهاز الفني الذي قرر الاستقالة وعدم استكمال المهمة للموسم المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن استقالة الجهاز الفني تأتي بسبب عدم تمكنه من تحقيق لقب الدوري الممتاز وهو الهدف الذي أتوا من أجله لذلك قرروا الرحيل عقب مواجهة الأهلي.

ونفى حسام البدري رئيس بيراميدز السابق، مساء الجمعة أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع إدارة الزمالك، قائلًا أنه يفضل أن يكون من يتولى تدريب الأهلي أو الزمالك من أبناء النادي.

ويحتاج الزمالك في حالة اصرار الجهاز الفني الحالي على الرحيل للتعاقد مع مدير فني جديد في أسرع وقت نظرًا لخوضه الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا في أغسطس المقبل.