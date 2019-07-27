شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع شركة ملابس ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو النادى الإسماعيلي التعاقد بصفة رسمية مع الشركة الألمانية ، لتوريد الملابس لصفوف فريق الدراويش ، وذلك قبل خوض منافسات الجديد. وتم اختيار تلك الشركة رغم العروض التى تقدمت بها شركات آخرى لرعاية قميص الفريق الأصفر ، إلا أنه تم تفضيلها نظرا لخبراتها الكبيرة بهذا المجال والتى تمتد لأكثر من 30 عام بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناد ومنتخب حول العالم. Advertisements ونجحت إدارة التعاقدات والتسويق برئاسة محمد خلف فى أبرام التعاقد مع شركة ستكون إضافة كبيرة وستسهم فى ظهور قميص الفريق بأفضل شكل ، نظرا للمميزات التى تقدمها بالملابس الجديد. يذكر أن الشركة التى تأسست عام 1989 بمدينة “فورتمبيرج” ترعى أهم أندية ألمانيا منهم بايرن ليفركوزن وشتوتجارت ، فضلا عن منتخبات مقدونيا ومولدوفيا واليمن وأوزبكتسان وعمان وغيرهم.

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