مراد باتنا يدخل دائرة اهتمامات الزمالك بعد رحيله عن الوحدة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المغربى مراد باتنا مهاجم الوحدة الإماراتى، دائرة اهتمامات نادى الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن تعزيزات الفريق الأبيض للموسم الجديد. وجاء دخول مراد باتنا لدائرة اهتمامات الزمالك للتعاقد معه فى الموسم الجديد بعدما فسخ اللاعب لتعاقده مع النادى الإماراتى ما يجعل النادى الأبيض يضم فى صفقة انتقال حر حال التوصل لاتفاق معه. وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن شريف إسلام مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء يرتبط بعلاقة جيدة مع وكيل اللاعب ما يسهل المفاوضات أمام النادى الأبيض لحسم الصفقة خلال الفترة الجارية حال الاستقرار النهائى على ضم اللاعب وسيكون ضمه على حساب مواطنه خالد بوطيب الذى اقترب من الرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

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