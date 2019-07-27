شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 45 دقيقة.. مصر تقلص الفارق أمام فرنسا 26 / 23 فى نصف نهائى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب اليد فى تقليل الفارق أمام نظيره الفرنسى رغم التأخر بنتيجة 26 / 23 بعد مرور 45 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا .

إنتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم ، إلا أن الشوط الثانى شهد تفوق ملحوظ للجانب الفرنسى الذى نجح فى إتساع الفارق إلى 5 أهداف قبل ان يقلل منتخب الفراعنة الفارق .

Advertisements

و يسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية .

و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .

تضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.