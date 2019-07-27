اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى و5 آلاف للكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة 50 ألف جنيه رسوم اشتراك الأندية فى الدورى الممتاز الجديد 2019 -2020. كما حدد اتحاد الكرة 10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث و3500 للرابع. أمام بخصوص كأس مصر، فقرر اتحاد الكرة تحديد 5 آلاف جنيه فقط كرسم مشاركة. وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد رسوم الاشتراك قبل قيد القائمة الإضافية للاعبين، على أن يتم استبعاد أى ناد من المشاركة فى حال عدم سداد الرسوم المقررة.

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