شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يحصد بطولة وحيدة طوال مسيرته الكروية.. والفضل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، على بعد خطوات من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل رغبة مسئولى النادى فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم خط الهجوم قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

ومع اقتراب بوطيب من الرحيل عن الزمالك، سواء بدخوله فى إحدى الصفقات التبادلية التى يرغب الزمالك فى إبرامها، أو الاستغناء عن خدماته بشكل نهائى، يرصد ”الخليج 365” ما حققه اللاعب خلال مسيرته مع الفارس الأبيض طوال الموسم الحالى.

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المغربى خالد بوطيب انضم للزمالك فى انتقالات يناير 2019 لمدة 3 سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادى مالاطية سبور التركى مقابل 3 ملايين دولار.

ورغم انضمام المهاجم المغربى لخمسة أندية طوال مسيرته وهم "أجاكسيو الفرنسى، استراسبورج الفرنسى، استريس الفرنسى، مالاطية سبور التركى، ثم الزمالك" إلا أنه لم يتوج إلا ببطولة وحيدة "الكونفدرالية الأفريقية" حصدها خلال نصف الموسم الذى قضاه فى القلعة البيضاء.

خالد بوطيب شارك مع الزمالك بمسابقة الدورى الممتاز فى 11 مباراة، أحرز خلالهما 4 أهداف، وصنع هدفا.