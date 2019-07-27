شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد العويران لـ"سوبر كورة": أنا زملكاوي بس لعيبته خذلونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سعيد العويران، نجم الكرة السعودية صاحب الهدف الشهير في مونديال 1994، عن أنه كان يتمنى أن تكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فيصل في تحديد بطل الدوري الممتاز، قائلا: إن الدورى المصرى عزيز على قلوبنا كعرب ومن أقوى الدوريات ولكن أزمة غياب الحضور الجماهيري عن مباريات المسابقة أعطى طابع البرودة للمباريات وأثر على أداء بعض نجوم الكرة المصرية.

وتابع العويران، في تصريحات خاصة لموقع سوبر كورة: "أتمنى أن تزاح هذه المشكلة واستبشرنا خير في بطولة أفريقيا وتنظيمها المشرف ودخول الجماهير بسهولة ويسر، وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات ولا يظهر شغب في الملاعب مجدداً، متابعا: "الناس كبرت وتغيرت ويجب على المشجع أن يشجع بروح رياضية أو بالسلامة اذا لم يتحل بالروح الرياضية ".

وكشف العويران عن انتمائه للنادي الذي يشجعه في مصر، قائلا: أنا زملكاوي ولكن لا أكره الأهلي، وجميع لاعبي الأهلي أصدقائي في الوقت الذي لعبت فيه مثل حسام وإبراهيم حسن وعصام الحضري وخالد بيبو ووليد صلاح الدين.

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