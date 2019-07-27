المجرى كاراكو حكم مباراة القمة مثير للجدل وعاشق للبطاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى العام غداً إلى طاقم حكام من المجر. ويتكون الطاقم من فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتفيان اولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكما رابعا. ويرصد الخليج 365 أهم 5 معلومات عن الحكم المجرى: - فرانس كاراكو صاحب الـ36 عاما، توج بالشارة الدولية فى يناير 2016. Advertisements - أدار الحكم المجرى 19 مباراة الموسم الماضى، وأشهر البطاقة الصفراء 104 مرات، والحمراء 9 مرات. - فرانس كاراكو لم يدر أى مباراة فى دوري أبطال أوروبا أو الدورى الأوروبى، واكتفى بالتواجد فى المباريات التأهيلية لكلتا المسابقتين، بجانب الدورى المجرى. - كان كاراكو مهددا بفقدان رخصته الدولية فى ابريل الماضى بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء المثيرة للجدل فى الدورى المجرى. - أدار كاراكو مباراة فى تصفيات التأهل للدوري الأوروبى بين كيلمارنوك الأسكتلندى وكوناس كواى الويلزي قبل 9 أيام، أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين. وكانت لجنة الحكام خاطبت ثمانية دول واتحادات أوربية لإرسال حكام أجانب للقمة، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها فى معسكرات إعداد الموسم الجديد.

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