بعد مرور 15 دقيقة .. شباب اليد يتقدم على فرنسا 9 / 7 فى نصف النهائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب اليد فى التقدم على نظيره الفرنسى بنتيجة بعد مرور 15 دقيقة فى التقدم 9 / 7 من عمر المباراة التى تجمعهما فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا .
و شهد بداية اللقاء تالق ملحوظ من جانب من جانب أحفاد الفراعنة و خاصة الثنائى محسن رمضان و سيف الدرع .
و يسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
و يطمح منتخب شباب اليد فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى توج باللقب عام 1993 و التى أقيمت فى مصر .
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