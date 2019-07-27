شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أسبانيا يصل صالة لقاء مصر و فرنسا فى مونديال شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى مونديال أسبانيا على حضور عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا إلى صالة لقاء مصر و فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم.

وتوجه سفير مصر فى أسبانيا إلى مقر فندق بعثة أحفاد الفراعنة صباح اليوم وعقد جلسة مع شوقى من أجل مؤازرة البعثة و تذليل أى عقبات من أجل تحقيق الفوز و الوصول إلى لقاء تحديد صاحب اللقب .

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ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته الفوز فى 7لقاءات متتالية من اصل 7 وتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى.

و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .