سفير مصر فى أسبانيا يصل صالة لقاء مصر و فرنسا فى مونديال شباب اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى مونديال أسبانيا على حضور عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا إلى صالة لقاء مصر و فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم.
وتوجه سفير مصر فى أسبانيا إلى مقر فندق بعثة أحفاد الفراعنة صباح اليوم وعقد جلسة مع شوقى من أجل مؤازرة البعثة و تذليل أى عقبات من أجل تحقيق الفوز و الوصول إلى لقاء تحديد صاحب اللقب .
ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته الفوز فى 7لقاءات متتالية من اصل 7 وتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى.
و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
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